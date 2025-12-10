Yandex Ads: инвестиции китайского бизнеса в рекламу в Казахстане выросли почти в три раза

Крупнейшей категорией стали производители промышленного оборудования и материалов.

По данным Yandex Ads, китайский бизнес значительно нарастил активность в Казахстане. В первом полугодии 2025 года компании из Китая на 192% увеличили инвестиции в продвижение на рынке с помощью инструментов Yandex Ads. Количество рекламодателей из региона выросло на 76%.

Крупнейшей категорией стали производители промышленного оборудования и материалов — на них пришлось 75% вложений китайского бизнеса в рекламу Yandex Ads в Казахстане. Они также более чем в пять раз увеличили инвестиции в продвижение по сравнению с первым полугодием 2024 года.

Самым быстрорастущим сегментом рекламодателей стали китайские разработчики игр — их инвестиции в рекламу в Казахстане выросли почти в восемь раз. В топ-5 категорий по динамике также вошли компании из IT — их бюджеты на продвижение за год увеличились на 222%, — логистические услуги с ростом на 177% и товары для дома с ростом на 63%.

Инструменты Yandex Ads помогают более чем 600 000 рекламодателей в разных странах мира находить и удерживать клиентов, увеличивать продажи и масштабировать бизнес. Нейросети упрощают продвижение за счет генерации креативов, а также автоматизации охвата целевой аудитории и оптимизации бизнеса. За счет ИИ-технологий эффективность продвижения в среднем увеличивается на 27%, а время специалистов на управление кампаниями снижается на треть.

«Экономика Казахстана стремительно растет, открывая возможности для инвестиций международного бизнеса, в том числе из Китая. По данным Yandex Ads, проникновение интернета в Казахстане достигло 96%. При этом 42% пользователей выходит в сеть исключительно со смартфона. Это вовлеченная аудитория, которая активно пользуется цифровыми сервисами для поиска информации, заказа покупок, такси, еды и решения других ежедневных задач, — комментирует Мадина Сейсенгалиева, глава Yandex Ads в Центральной Азии. — Технологии и инструменты Yandex Ads помогают бизнесу выстраивать долгосрочные отношения с целевыми клиентами, как в экосистеме сервисов Yandex Qazaqstan, так и на ресурсах более чем 45 000 партнеров рекламной сети на казахском и русском языках».