В правительстве рассмотрели меры по развитию и цифровизации транспортно-транзитной сферы

На заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрели вопрос развития и цифровизации транспортно-транзитной сферы. С докладами выступили министры транспорта Нурлан Сауранбаев, финансов Мади Такиев, вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин, председатели правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» Талгат Алдыбергенов и «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» Дархан Иманашев.

По данным Минтранса, в текущем году строительством и ремонтом охвачено 13 тыс. км автодорог. Автоперевозчики доставили 288 млн тонн грузов (+1,7%), пассажиропоток достиг 1,5 млрд человек (+12,2%). Продолжается автоматизация транспортного контроля и внедрение электронных сопроводительных документов. В авиации обработано 139,6 тыс. тонн грузов, перевезено 13,1 млн пассажиров. Железнодорожные перевозки составили 380,3 млн тонн (+7,9%) и 16,4 млн пассажиров.

Премьер-министр подчеркнул, что Главой государства поставлена задача превратить Казахстан в ключевой транспортный узел Евразии.

«Главой государства поставлена стратегическая задача по превращению Казахстана в ключевой транспортный узел на евразийском пространстве. Для ее решения принимаются системные меры. Увеличена пропускная способность Транскаспийского международного транспортного маршрута, синхронизирована тарифная политика с иностранными партнерами и сокращены сроки доставки грузов. Ведется модернизация автодорожной инфраструктуры с акцентом на транзитные и международные коридоры. Зафиксирован рост контейнерных перевозок. На казахстанско‑китайской границе реализуется проект „Умная таможня“ с беспилотными перевозками и единой электронной декларацией», — отметил Олжас Бектенов.

Благодаря реализуемым мерам за 10 месяцев текущего года объем транзитных перевозок через Казахстан превысил 29 млн тонн.

При этом премьер-министр подчеркнул, что на фоне растущей конкуренции за транзитные грузопотоки необходимо активно развивать потенциал транспортно-логистической системы, особенно через ускоренную цифровизацию процессов на международных коридорах и пунктах пропуска.

Одним из ключевых направлений в рамках реализации Послания Президента стало внедрение сквозных цифровых решений, включая экосистему Smart Cargo для онлайн-мониторинга движения грузов и сопряжения государственных и частных платформ. Однако часть сервисов пока не подключена. Премьер-министр дал поручение Министерству транспорта совместно с заинтересованными госорганами до 1 апреля 2026 года завершить полную интеграцию всех сервисов и информационных ресурсов.

Для дальнейшего развития транспортно-транзитной сферы отмечена приоритетность формирования авиахабов, которую Глава государства обозначил на недавнем совещании. В связи с этим Правительством ведется работа по расширению географии полетов, привлечению новых иностранных авиаперевозчиков, увеличению грузовых и пассажирских потоков через аэропорты страны. Осуществляется модернизация аэропортовой инфраструктуры, обновление спецтехники и цифровизация сервисов обслуживания пассажиров и авиакомпаний. Все это позволит превратить казахстанские аэропорты в конкурентоспособные региональные хабы.

Олжас Бектенов при этом отметил необходимость развития информационно-аналитической системы транспортной базы данных. Уже создан единый массив данных и запущены модули мониторинга движения грузов, но монолитная архитектура системы усложняет интеграцию и внедрение инноваций. Министерству транспорта совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития поручено перейти на модульную масштабируемую архитектуру с открытыми интерфейсами и поэтапно внедрять для прогнозирования и управления потоками ИИ-инструменты.

Кроме того, премьер-министр дал ряд поручений по направлениям транспортно-транзитной сферы.

В частности, в рамках обеспечения качества автодорожной инфраструктуры требуется обеспечить цифровой мониторинг реализации проектов, акиматам регионов до 1 июля 2026 года необходимо будет завершить полную паспортизацию дорог местной сети и ускорить установку автоматизированных станций измерения. Запускаемая система «E-жолдар» должна стать главным инструментом учета состояния дорог и контроля исполнения работ.

Для ускорения перехода на электронный документооборот в грузовых авиаперевозках министерства транспорта, финансов и сельского хозяйства до 1 марта 2026 года поручено завершить интеграцию с системой e-Freight для автоматизации обмена данными по таможенным, ветеринарным и фитосанитарным документам.

В железнодорожной сфере Министерством транспорта совместно с компанией «Қазақстан темір жолы» и заинтересованными госорганами будет продолжено внедрение сквозных цифровых решений и в месячный срок выработаны меры по сокращению времени обработки грузов на пограничных и узловых станциях.

«В соответствии с поручением Главы государства в декабре завершается модернизация пунктов пересечения государственной границы. В ближайшее время будет осуществлен запуск 5 пунктов пропуска. Таким образом, все пункты пропуска на внешнем контуре ЕАЭС будут отвечать международным стандартам и обеспечат ускоренное прохождение грузов», — подчеркнул Премьер-министр.

Олжас Бектенов поручил Министерству транспорта и «КазАвтоЖолу» на внутреннем контуре ускорить темпы строительства и соблюдать установленные сроки. Данный вопрос находится личном контроле Премьер-министра. Также ведомству и компании совместно с акиматами необходимо обеспечивать комфортные условия для населения и перевозчиков, активно привлекая частные инвестиции.

Общий контроль и координация работы закреплены за первым заместителем Премьер-министра Романом Скляром.

