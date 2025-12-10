Военные воспитатели Нацгвардии тестируют новое мобильное приложение

Мобильное приложение упрощает процессы воспитательной и учебной работы, обеспечивает быстрый и удобный доступ ко всем материалам в цифровом формате.

На базе воинской части 5513 регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии МВД РК проходит апробацию мобильное приложение «Тәрбиеші PRO», разработанное для военных воспитателей. Цифровой продукт призван значительно сэкономить время и ресурсы, а также обеспечить системный подход к реализации поручений Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-майора Ансагана Балтабекова по развитию и внедрению цифровых технологий в служебно-боевую деятельность войск правопорядка.

Для практического внедрения новшества заместителям командиров рот по воспитательной и социально-правовой работе в торжественной обстановке вручили планшеты. Именно эта категория военнослужащих ежедневно тратит значительное время на подготовку конспектов, планов и поиск материалов для проведения занятий.

Мобильное приложение упрощает процессы воспитательной и учебной работы, обеспечивает быстрый и удобный доступ ко всем материалам в цифровом формате. Вся информация подается в едином виде, подготовленном профильными специалистами, что гарантирует качество и одинаковый подход к обучению военнослужащих срочной службы. Кроме того, использование приложения позволяет сократить бумажную нагрузку почти на 70%.

Заместители командиров по ВиСПР уже начали активно применять инновацию на занятиях по государственно-правовой подготовке с различными категориями военнослужащих — офицерами, контрактниками и солдатами срочной службы.

Для других категорий гвардейцев приложение предоставляет возможность изучать и конспектировать темы по ГПП вне служебного времени, получать оперативные юридические консультации в онлайн-формате, а также самостоятельно знакомиться с нормативно-правовыми документами, регламентирующими службу в Национальной гвардии.

Интерфейс приложения на двух языках адаптирован для работы как на планшетах, так и на смартфонах. Функция оповещения, а также возможность вывода конспектов, слайдов и видеоматериалов на портативные проекторы и Smart TV делают процесс обучения более наглядным и современным.

Отмечается, что мобильное приложение «Тәрбиеші PRO» — это шаг к формированию современной системы воспитательной работы, где удобство, эффективность и контроль объединяются в едином цифровом формате. В случае успешного прохождения пилотного проекта опыт будет распространен во всех воинских подразделениях Национальной гвардии