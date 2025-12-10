АЗРК и Минцифры утвердили меры по развитию рынка электронного документооборота

Государственные органы подтверждают готовность к диалогу с участниками рынка и дальнейшему совершенствованию регулирования в сфере электронного документооборота.

Агентство по защите и развитию конкуренции РК и Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития объявили о завершении всех процедур по рассмотрению вопросов, связанных с деятельностью на рынке электронного документооборота.

Рынок электронного документооборота является стратегически важным элементом национальной цифровой инфраструктуры, поэтому развитие отечественных решений в сфере электронного документооборота играет критическую роль для обеспечения цифрового суверенитета страны, устойчивости ключевых процессов государственного управления, прозрачности деловой среды и повышения эффективности взаимодействия государства, бизнеса и граждан. В связи с чем утвержден совместный документ, предусматривающий:

— разработку принципов взаимодействия при межсистемном документообороте;

— внедрение технологических стандартов, обеспечивающих сменяемость поставщиков услуг;

— предоставление частным организациям доступа к шлюзу документооборота электронного правительства;

— закрепление принципов принадлежности цифровых данных государству и технологической открытости на уровне законодательства.

Реализация этих мер направлена на развитие добросовестной конкуренции, повышение эффективности цифровых сервисов и создание условий для инновационного роста отечественного ИТ-рынка. Дальнейшее конструктивное взаимодействие между государственными органами и участниками рынка позволит укрепить доверие, обеспечить соблюдение принципов добросовестной конкуренции и создать условия для устойчивого развития ИТ-отрасли.