«Әлеуметтік әмиян» арқылы дәрі-дәрмектерге 13 миллионнан астам рецепт жазылды
Бұл деректерді қолмен енгізуді алып тастауға, қызмет көрсету уақытын қысқартутуға, дәрі-дәрмектерді босатудың ашықтығы мен дәл бақылауын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
«Әлеуметтік әмиян» цифрлық сервисі енгізілген сәттен бастап азаматтарға ыңғайлы цифрлық форматта дәрі-дәрмек беру бойынша 13 млн-нан астам қызмет көрсетілді, бұл амбулаториялық дәрілік қамтамасыз ету (АДҚ) шеңберінде жазылған барлық тағайындаулардың 81,2%-ын құрайды. Жобаға бүкіл ел бойынша 708 медициналық ұйым қосылған. Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етудің жалпы деңгейі e-Densaulyq, Halyk, ВЦК, Face ID және SMS-код цифрлық тетіктері арқылы жіберілген рецепттерді қоса алғанда, 85,1%-ға жетті.
Рецепттердің 14,9%-ы бұрынғы қағаз форматында орындалады — бұл смартфондары мен интернеті жоқ азаматтар, сондай-ақ мобильділігі төмен азаматтар, қарттар мен балалар үшін маңызды.
Жоба Мемлекет басшысының 2024 жылғы 2 қыркүйектегі «Әділ Қазақстан: Заң және тәртіп, экономикалық өсу, қоғамдық оптимизм» Жолдауын орындау шеңберінде іске асырылуда және қазірдің өзінде еліміздің барлық өңірлеріне ауқымды.
Дәрі-дәрмекті алу алгоритмі толығымен автоматтандырылған: Дәрігер eGov mobile мобильдік қосымшасының «Әлеуметтік әмиянында» электрондық ваучер түрінде автоматты түрде пайда болатын ҚР ДСМ ДҚАЖ-да рецепт қалыптастырады. Пациент дәріханада ваучер ұсынады — ол QR коды ретінде көрсетіледі. Провизор QR кодын сканерлейді және тағайындалған препараттарды береді.