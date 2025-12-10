Более 13 млн рецептов на лекарства выписано через «Социальный кошелек»

Это позволяет исключить ручной ввод данных, сократить время обслуживания, обеспечить прозрачность и точный контроль отпуска лекарств.

С момента внедрения цифрового сервиса «Социальный кошелек» гражданам было предоставлено свыше 13 млн услуг по выдаче лекарств в удобном цифровом формате, что составляет 81,2% всех выписанных назначений в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения. К проекту подключено 708 медицинских организаций по всей стране. Общий уровень обеспечения лекарствами достиг 85,1%, включая рецепты, отпущенные через цифровые механизмы e-Densaulyq, Halyk, ВЦК, Face ID и SMS-код.

14,9% рецептов выполняется в прежнем бумажном формате — это важно для граждан без смартфонов и интернета, а также маломобильных граждан, пожилых людей и детей.

Алгоритм получения лекарств полностью автоматизирован: врач формирует рецепт в ИСЛО МЗ РК, который автоматически появляется в «Социальном кошельке» мобильного приложения eGov mobile в виде электронного ваучера. Пациент предъявляет ваучер в аптеке — он отображается как QR-код. Провизор сканирует QR-код и выдает назначенные препараты.

Напомним — 4 декабря 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.