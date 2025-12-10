Казахстан в 2027 году запустит проект с беспилотными грузовиками вместе со странами ЕАЭС

Внедрение новых технологий поможет развивать транзитный потенциал Казахстана.

Беспилотные грузовики с 2027 года в рамках эксперимента начнут курсировать из Казахстана по дорогам Евразийского экономического союза. Об этом рассказал глава Минтранспорта Нурлан Сауранбаев. По словам министра, для этого будут строить специальную инфраструктуру на дорогах республики — на трассах планируется создать целую систему датчиков для таких автомобилей, передает Sputnik.

«Этот проект в обсуждении с коллегами и соседями, мы хотели его начать именно в рамках ЕАЭС на пунктах пропуска. Потому, когда очередь на пунктах пропуска создается, она связана с паспортом контроля именно физического лица. Если там будут беспилотно перевозить, то это значительно ускорит. Поэтому программа у нас есть», — сказал он.

Сауранбаев считает, что беспилотный транспорт поможет развитию транзитного потенциала Казахстана. Это связано с тем, что на зарплаты водителей приходится весомая часть стоимости перевозок. Кроме того, для водителей ужесточили требования по безопасности: после восьми часов водитель обязан отдыхать, а беспилотная машина может находиться в пути 24 часа в сутки.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.