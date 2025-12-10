Стандарты информационной безопасности для финансовых организаций введут в Казахстане

Обсуждение проекта постановления продлится до 22 декабря на портале «Открытые НПА».

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка разработало и вынесло на обсуждение проект постановления «Об установлении Минимальных требований к обеспечению информационной безопасности на финансовом рынке». Проект разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и Положением об Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, передает Uchet.kz.

Проектом определяется регламентация основных процессов обеспечения информационной безопасности финансовых организаций, использующих в своей работе информационные системы и (или) информационно-коммуникационную инфраструктуру.

