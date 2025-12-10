В Казахстане проведут цифровизацию сферы коллективного управления авторскими правами

За каждое звучание произведений в эфире ТВ и радио авторам будут автоматически начислять вознаграждение.

Планируется создание единой цифровой платформы, которая обеспечит прозрачность работы авторских обществ, а также справедливое распределение и выплату вознаграждений. Благодаря этому весь путь авторского дохода — от использования произведения до перечисления средств автору — станет полностью прослеживаемым и понятным для всех участников процесса. Об этом сообщила вице-министр юстиции РК Ботагоз Жакселекова.

Она отметила, что внедрение платформы обеспечит прозрачность деятельности авторских обществ, доступ к информации всем сторонам и повысит доверие к коллективному управлению правами. Автор сможет в личном кабинете видеть, где и как используются его произведения, а пользователи подтверждать правильность учета и расчетов.

«Платформа позволит отражать все процессы: от заключения договоров до выплаты вознаграждения. Кроме того, создание цифровой платформы позволит решить вопрос учета исполняемых произведений. В настоящее время ведется работа по подключению телевидения и радио к системе автоматического распознавания и учета произведений. Например, если музыкальное произведение прозвучало в эфире телеканала или радио, информация об этом будет фиксироваться в цифровой системе, вознаграждение автору будет начисляться автоматически согласно установленным правилам. Использование таких технологий позволит уйти от ручного учета к объективным цифровым данным: что именно было исполнено, сколько раз и в какой период. Это существенно повысит точность распределения вознаграждений», — пояснила спикер.

Единая цифровая платформа будет внедряться в три этапа. На первом этапе, с января следующего года, через платформу будут работать организации эфирного и кабельного вещания, на втором этапе, с 1 июля 2026 года — театры, кинотеатры и филармонии, на третьем этапе, с 1 января 2027 года — все остальные пользователи.