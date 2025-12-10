Внедрение платформы Keden и модернизация пунктов пропуска: время таможенного оформления сократилось в 3 раза

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова рассмотрели меры по развитию транспортно-транзитного потенциала страны.

О проводимой работе по цифровизации таможенного администрирования, внедрению искусственного интеллекта и модернизации пунктов пропуска доложил министр финансов Мади Такиев. Как сообщил глава ведомства, Министерство финансов завершает переход на единую платформу Keden. Новая система заменит три разрозненные действующие базы данных и обеспечит автоматизацию ключевых процедур.

На сегодняшний день внедрено 16 из 20 модулей платформы, включая таможенный транзит и интегрированный контроль. Благодаря автоматизации время оформления транзитных деклараций сократилось с 30 до 10 минут, а обработка контейнерных поездов теперь занимает 30 минут вместо 3 часов. Также реализован принцип «одного окна» для интеграции услуг смежных министерств.

Существенно модернизирована система электронной очереди. Для исключения манипуляций внедрен биометрический контроль и проверка по VIN-кодам, а искусственный интеллект теперь используется для анализа снимков инспекционно-досмотровых комплексов. Для удобства пользователей сервисы переведены на четыре языка и интегрированы с мессенджерами.

Отдельно министр остановился на обновлении физической инфраструктуры. До конца года будет полностью завершена модернизация 9 пунктов пропуска.

Эффективность принимаемых мер подтверждается статистикой. Пилотный проект по переводу пункта «Нур Жолы» на круглосуточный режим работы позволил увеличить поток автотранспорта в 2 раза — до 1 800 единиц в сутки. Ожидается, что в следующем году пропускная способность вырастет до 5 млн транспортных средств. Также продолжается реконструкция пункта «Жибек Жолы», после которой его пропускная способность достигнет 70 тыс. человек и 2 тыс. машин в сутки.

«Проводимая работа обеспечивает прямой фискальный эффект: поступления таможенных платежей за 11 месяцев текущего года увеличились на 566 млрд тенге с ростом на 16% к аналогичному периоду прошлого года. Перенос логистических операций в транспортно-логистические центры и склады временного хранения сократил время прохождения транспорта через пункт пропуска с 9 часов до 30 минут», — резюмировал министр.

