Карту цифровой трансформации транспортной отрасли утвердили в РК

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин на заседании правительства доложил о работе по цифровизации транспортной отрасли.

Он отметил, что во исполнение поручений Главы государства Министерством транспорта совместно с МИИЦР утверждена Карта цифровой трансформации отрасли транспорта. В документе поставлены конкретные цели:

— запуск биометрической идентификации в 10 международных аэропортах до 2027 г.;

— внедрение интеллектуальных систем на 55% маршрутах железнодорожного транспорта;

— полное внедрение «зеленого коридора» в автомобильных пунктах пропуска к 2029 г.

«Эти меры сократят время пересечения границы, улучшат качество обслуживания грузов и пассажиров, укрепят транзитный потенциал», — подчеркнул Ростислав Коняшкин.

В рамках цифровой трансформации проведен анализ и реконструкция 50 бизнес-процессов мультимодальных перевозок. В результате выявлены основные проблемы:

— сложные пограничные ритуалы;

— отсутствие четкого контроля движения грузов;

— слабость обмена данными между участниками перевозок;

Для решения этих проблем создана межотраслевая рабочая группа, проведен комплексный анализ информационных систем, организованы проверки пунктов пропуска на границе Китая, Узбекистана и Кыргызстана. Утвержден план цифровой трансформации на 2025–2027 гг., запущена единая платформа Smart Cargo, ведется автоматическая проверка, онлайн-контроль и перевод документов в электронный формат. Реализация этих изменений обеспечит до 80-85% упрощения процедур, связанных с перевозкой грузов.

«В настоящее время все 38 государственных услуг в транспортно-транзитной сфере оказывается в онлайн формате. В 2024 г. 94% услуг было оказано в электронном виде. Это говорит о том, что цифровые сервисы подходят для граждан и бизнеса», — добавил спикер.

По словам вице-министра, в цифровизации транспортной отрасли также активно участвуют стартапы. В экосистеме Astana Hub 30 проектов, работающих в транспортно-транзитной сфере. Они предлагают решения по оптимизации логистики, грузовой экспедиции, управлению вагонным парком и контролю перевозок. Совокупный доход этих проектов составляет порядка 9 млрд тенге. То есть, цифровые решения дают экономический эффект.

Один из стартапов — Relog.ai. Это B2B-решение, которое улучшает логистику конечных поставок с помощью искусственного интеллекта. Платформа позволяет автоматически планировать маршруты, сокращать транспортные расходы до 40%, уменьшать задержки в 6 раз. Еще один важный проект — платформа MultiCode. Это цифровое решение, разработанное для планирования железнодорожных перевозок и управления вагонным парком.

Кроме того, совместно с министерствами финансов и транспорта в рамках Евразийского экономического союза внедряется информационная система «Транзит». Она позволяет отслеживать движение грузов в режиме реального времени с помощью навигационных пломб. В настоящее время система используется на 7 железнодорожных станциях и 11 автомобильных пунктах пропуска. Она интегрирована с системами Комитета государственных доходов и стран Союза.

«Система упростит контроль для бизнеса и предотвратит „ложный транзит“, а для государства увеличит налоговые и бюджетные поступления. Полное внедрение на территории Союза запланировано на февраль 2026 г.», — заключил Ростислав Коняшкин.

