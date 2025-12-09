Technovation Girls Kazakhstan открывает набор менторов для нового сезона

Стать ментором Technovation Girls может любой профессионал из сфер IT, бизнеса, дизайна, педагогики и других областей, а также специалисты, которые стремятся развивать у школьниц технологические навыки.

Technovation Girls Kazakhstan и Yandex Qazaqstan объявили о старте набора менторов для нового сезона программы и приглашают специалистов помогать школьницам создавать технологические решения для социальных задач. Менторы будут сопровождать команды на всех этапах работы — от формирования идеи до подготовки презентации. Участие в программе дает наставникам возможность внести вклад в развитие талантов и представить Казахстан на финале Technovation Girls.

Стать ментором Technovation Girls может любой профессионал из сфер IT, бизнеса, дизайна, педагогики и других областей, а также специалисты, которые стремятся развивать у школьниц технологические навыки, предпринимательское мышление и интерес к STEM-направлениям — специальностям в области науки, технологий, инженерии и математики.

Для участия в программе в качестве ментора необходимо зарегистрироваться на сайте Technovation Girls Kazakhstan до 18 марта 2026 года.

Опыт в разработке приложений или запуске стартапов для наставника будет преимуществом, но не является обязательным требованием. Менторы сопровождают команды на всех этапах создания продукта. Они помогают участницам осваивать технологии и навыки презентации, разрабатывать бизнес-модели, а также оказывают поддержку в процессе создания проектов и формируют безопасную, мотивирующую атмосферу.

Роль ментора:

— сопровождение команд на всех этапах создания продукта;

— обучение участниц основам технологий, бизнес-планирования и презентации;

— помощь в разработке решений для социальных проблем;

— создание поддерживающей и безопасной среды для школьниц.

Почему стоит присоединиться:

— участие в международной программе и возможность выхода на глобальную площадку;

— вклад в развитие будущих специалистов в сфере технологий;

— личностный и профессиональный рост в роли наставника;

— получение международного сертификата ментора.

Участие в программе открывает наставникам доступ к международному сообществу и возможностям глобальной площадки Technovation Girls. По завершении сезона менторы получат международный сертификат, подтверждающий их участие.

Международная программа Technovation Girls помогает девочкам становиться технологическими предпринимателями и лидерами. В 2025 году в Technovation Girls Kazakhstan приняло участие более 2,3 тысяч школьниц из разных регионов страны, а 400 профессионалов, включая 57 сотрудников Yandex Qazaqstan, стали менторами для команд участниц. 22 казахстанские команды прошли в международный полуфинал. Ранее, в 2024 году, казахстанская команда восьмилетних разработчиц получила Technical Prize на Technovation Girls Global Summit в Кремниевой долине за приложение IHear, которое использует технологии искусственного интеллекта для поддержки детей с кохлеарными имплантами.

Yandex Qazaqstan поддерживает Technovation Girls третий год. Сотрудники компании не только участвуют в программе в качестве менторов, но также помогают оценивать работы команд и выступают членами жюри.