Казахстан занял 71 место из 147 в рейтинге использования ИИ населением

За последние три года искусственный интеллект обогнал по темпам развития и внедрения его в массы все ранее существовавшие до этого технологии, в числе которых — радио, интернет, смартфоны и энергетика. Сейчас более 30% взрослого, трудоспособного населения мира каждый день пользуется нейросетями и инструментами ИИ. Не остается в стороне и Казахстан, где уже 12,7% взрослого населения не только освоило нейросети, но и активно использует их в работе и в быту. Такие данные приводятся в ежегодном докладе Microsoft, передает Zakon.kz.

Аналитики рассмотрели данные по странам: кто наиболее успешен в процессах развития и проектирования инструментов ИИ, кто лучше всех создает для этого нужную инфраструктуру, и кто больше всех преуспел в его внедрении в массы. Также представлен рейтинг по странам, чье население лучше всего справляется с освоением инструментов ИИ и активно применяет его в своей повседневной жизни.

В рейтинге повседневного использования ИИ Казахстан занимает 71 место из 147 государств мира. Выше в рейтинге из постсоветских государств расположились: Литва (41 место, где 21% населения пользуется ИИ), Грузия (53 место с 17,3% населения), Молдова (58 место с 16,6% населения) и Азербайджан (64 место с 14,2% населения).

Ниже позиций нашей страны расположились: Украина (93 место с 9,1% населения), Россия (117 место с 7,6% населения), Беларусь (118 место с 7,6% населения), Кыргызстан (119 место с 7,6% населения), Армения (138 место с 7,6% населения), Узбекистан (143 место с 5,7% населения), Таджикистан (145 место с 5,1% населения) и Туркменистан (146 место с 5,1% населения).

Первые три строчки общемирового рейтинга по использованию нейросетей и инструментов искусственного интеллекта взрослым трудоспособным населением на ежедневной основе занимают Объединенные Арабские Эмираты (59,4% граждан), Сингапур (58,6% граждан) и Норвегия (45,3% граждан). В первую десятку этого рейтинга также входят: Ирландия (41,7%), Франция (40,9%), Испания (39,7%), Новая Зеландия (37,6%), Великобритания (36,4%), Нидерланды (36,3%) и Катар (35,7%).

В Соединенных Штатах, несмотря на то, что 53,7% всей мировой инфраструктуры, развивающей нейросети и возможности искусственного интеллекта, находится под их контролем, количество американских граждан, освоивших ИИ и использующих его на ежедневной основе, составляет 26,3% (23 место в рейтинге). Китай также не находится по этому показателю в числе общемировых лидеров — 61 место (15,4%).

Последнюю строчку рейтинга занимает Камбоджа с 4,6% населения, освоившего нейросети и инструменты искусственного интеллекта.

