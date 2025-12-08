Утверждены правила подтверждения казахстанского производителя ПО

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

Приказом заместителя премьер-министра — министра искусственного интеллекта и цифрового развития от 28 ноября 2025 года утверждены Правила подтверждения казахстанского производителя программного обеспечения для включения в реестр казахстанских товаропроизводителей, передает Zakon.kz.

К товарам казахстанского происхождения приравнивается программное обеспечение при одновременном соответствии следующим условиям:

— программное обеспечение произведено на территории Казахстана;

— программное обеспечение включено в реестр доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности.

Подтверждение казахстанского производителя программного обеспечения осуществляется в отношении каждого программного обеспечения, претендующего на включение в реестр казахстанских товаропроизводителей.

Указывается, что предельная норма доли локализации программного обеспечения (ДЛПО) для подтверждения казахстанского производителя программного обеспечения должна составлять не менее 80%.

При этом совокупная сумма выплат, выраженная в процентах, произведенная заявителем по лицензионным и иным договорам, предусматривающим предоставление права использования программного обеспечения, его компонентов, средств индивидуализации, а также за выполнение работ или оказание услуг по разработке, модификации и адаптации программного обеспечения в пользу иностранных юридических или физических лиц, казахстанских коммерческих и некоммерческих организаций, находящихся под контролем иностранных лиц, агентов и представителей указанных иностранных лиц, а также контролируемых ими казахстанских организаций, не должна превышать 20% от общей суммы выплат, выплаченной заявителем за истекший календарный год.

Подтверждение казахстанского производителя программного обеспечения для включения в реестр казахстанских товаропроизводителей производится на основании следующих документов:

— отчет о расчете ДЛПО;

— копии договоров, подтверждающие выплаты и доходы заявителя за отчетный период;

— документы, подтверждающие факт производства программного обеспечения, в том числе приказ о начале разработки, техническое или служебное задание, приказ о вводе в промышленную эксплуатацию и иные документы, подтверждающие факты производства программного обеспечения заявителем;

— документы, подтверждающие наличие у заявителя исключительных прав на программное обеспечение, их действие на территории РК на весь срок действия исключительных прав, в том числе свидетельство об авторском праве, трудовой договор, подтверждающий создание программного обеспечения в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания работодателя (служебное произведение), а также договор о передаче исключительных прав заявителю от автора;

— перечень сотрудников, задействованных в разработке, модификации и адаптации заявляемого программного обеспечения.

При этом выплаты иностранным юридическим или физическим лицам включаются в сумму выплат по заключенным договорам, а также с контролируемыми ими казахстанскими организациями, агентами и представителями, которые составляют часть расходов на разработку, модификацию и адаптацию программного обеспечения.

Предусматривается, что для проверки актуальности сведений, содержащихся в реестре казахстанских товаропроизводителей, уполномоченный орган ежеквартально проводит мониторинг сведений, подлинности документов, содержащихся в реестре казахстанских товаропроизводителей, и уведомляет о его результатах уполномоченный орган в области государственного стимулирования промышленности.