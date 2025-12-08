Более 17% IT-услуг в Казахстане оказано нерезидентам

В 2024 году в Казахстане оказали услуг в сфере IT на 1,7 трлн тг., против 1,4 трлн тг. годом ранее.

Рост в стоимостном выражении составил 25,9%. В том числе юридическим лицам оказали услуг на 1,4 трлн тг, физическим лицам — на 81,7 млрд тг, нерезидентам — на 303,7 млрд тг. В региональном разрезе наибольшие объемы услуг были зафиксированы в Алматы (962,3 млрд тг), Астане (607,9 млрд тг) и Карагандинской области (при этом всего 37,9 млрд тг), передает Finprom.kz.

Если же рассматривать в разрезе видов услуг, наибольшие объемы пришлись на деятельность в области разработки и тестирования программного кода (642,8 млрд тг), сопровождение программного обеспечения, программных продуктов, баз данных, интернет-ресурсов, информационных систем (229,5 млрд тг), услуги по предоставлению в пользование сервисных помещений (166,2 млрд тг).

Зарплаты и занятость в секторе также растут. В третьем квартале текущего года численность занятых в сфере информации и связи составила 200,5 тыс. человек — на 7,8% больше, чем в аналогичном периоде 2024 г.

В региональном разрезе больше всего занятых в секторе насчитывалось в Астане: 53,5 тыс. человек (на 34,1% больше, чем годом ранее). Далее расположились Алматы и Алматинская область. Наименьшие показатели пришлись на Улытаускую, Северо-Казахстанскую и Кызылординскую области.

Среднемесячная номинальная заработная плата в сфере информации и связи в третьем квартале текущего года составила 818,1 тыс. тг — на 21,5% больше, чем в аналогичном периоде 2024 г. При этом реальной рост покупательной способности зарплат составил 8,2%.

Наибольшие заработные платы в секторе наблюдались в Астане (975,3 тыс. тг), Алматы (898,8 тыс. тг) и Алматинской области (791,9 тыс. тг). Наименьшая заработная плата была зафиксирована в Жетысуской области: 360,4 тыс. тг., против 315,4 тыс. тг. годом ранее. Рост за год — на 14,2%.