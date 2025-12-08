Следите за новостями

Цифра дня

12,7% населения РК ежедневно использует ИИ

    Увеличена территория СЭЗ Alatau

    Постановление введено в действие с 20 ноября 2025 года.

    8 декабря 2025 12:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество, Регионы

    Правительство постановлением от 20 ноября 2025 года внесло изменения в gоложение о специальной экономической зоне Alatau. Поправками установлено, что специальная экономическая зона Alatau (СЭЗ) расположена на территории городов Қонаев и Алатау, Талгарского и Илийского районов Алматинской области в границах согласно прилагаемому плану, передает Zakon.kz.

    Территория СЭЗ увеличена с 97930,98 гектара до 98982,98 гектара. Она включает территорию для развития транспортно-логистического потенциала региона, в том числе деятельности аэропортов, и является неотъемлемой частью территории РК.

    Также поправками обновлен план границ СЭЗ.

    Установлены целевые индикаторы специальной экономической зоны Alatau к 2047 году:

    — общий объем инвестиций — 1666,64 млрд тенге;
    — объем иностранных инвестиций — 1028,32 млрд тенге;
    — объем отечественных инвестиций — 638,32 млрд тенге;
    — объем производства товаров и услуг (работ) на территории СЭЗ — 1759 млрд тенге;
    — количество участников (компаний) — 53 единицы;
    — количество рабочих мест, создаваемых на территории СЭЗ, — 17 366 человек;
    — доля казахстанского содержания в общем объеме производства на территории СЭЗ — 91%.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.