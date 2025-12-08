Как ИИ и цифровизация могут изменить экономику Казахстана

Диалог между государством и бизнесом должен претерпеть изменения, заявил Президент.

В этом вопросе следует эффективно применять тотальную цифровизацию и технологии искусственного интеллекта. Об этом 5 заявил Касым-Жомарт Токаев во время выступления на церемонии награждения лауреатов премий «Алтын сапа» и «Парыз», передает Zakon.kz.

Глава государства уточнил, что благодаря стремительному развитию технологий ИИ мировая экономика стоит на пороге фундаментальных сдвигов.

«По оценкам экспертов, к 2030 году искусственный интеллект может добавить к мировому ВВП от 17 до 26 трлн долларов с созданием 78 млн рабочих мест. А для Казахстана эффект от цифровизации и внедрения инструментов искусственного интеллекта может составить от 14 до 20 млрд долларов к ВВП. Такой подсчет имеется. Насколько он верен — жизнь покажет», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент уверен, что Казахстан должен всецело воспользоваться открывающимися возможностями. Также он считает приоритетной задачей формирование удобной цифровой экосистемы поддержки бизнеса.

Благодаря запущенной платформе eGovBusiness повысилась доступность государственных услуг, облегчилась работа предпринимателей, сократился документооборот. Общее количество оказанных через приложение услуг только в этом году превысило 4,6 млн. Теперь необходимо завершить работу по интеграции платформы с Цифровой картой бизнеса.

«Одновременно нужно подключить к этой платформе услуги, предоставляемые местными исполнительными органами. Эти меры позволят предпринимателям получать различные виды услуг через единую платформу. Она также будет предоставлять комплексные консультации по ведению бизнеса с помощью искусственного интеллекта. Такие шаги позволят сократить административные барьеры, повысить прозрачность и эффективность мер господдержки», — сказал Касым-Жомарт Токаев.