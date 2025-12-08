Правительство проанализирует спорные нормы Налогового кодекса

Глава государства поручил найти «разумный баланс» в вопросах реализации некоторых норм нового Налогового кодекса.

Поручение Касым-Жомарт Токаев дал, выступая на церемонии награждения лауреатов премий «Алтын сапа» и «Парыз» и победителей республиканского конкурса «Лучший товар Казахстана», передает Uchet.kz.

«В то же время ко мне поступают обращения бизнеса по вопросам реализации некоторых норм нового Налогового кодекса. Суть данных обращений известна, они публикуются и средствами массовой информации. Правительство тщательно проанализирует их и, полагаю, найдет разумный баланс. Собственно говоря, другого варианта нет. Это задача общегосударственного масштаба. Особое внимание надо уделить совершенствованию налогового администрирования. Решение этой задачи с помощью цифровых инструментов позволит снять множество вопросов, которые волнуют предпринимателей. Необходимо также учесть, что в следующем году будут внедрены Реестр казахстанских товаропроизводителей и Национальный каталог товаров. Нововведения должны содействовать устранению проблем», — сказал Президент.