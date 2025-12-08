В Кызылординской области внедряют «Цифровое рабочее место акима»

Платформа позволяет оперативно принимать управленческие решения на основе консолидированных данных.

В ходе рабочей поездки в Кызылординскую область заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев ознакомился с внедрением проекта «Цифровое рабочее место акима». Он был запущен Министерством труда и социальной защиты населения по поручению Главы государства.

«Цифровое рабочее место акима» обеспечит доступ к актуальным социально-демографическим данным и информации по домохозяйствам в режиме реального времени. Платформа позволяет акимам оперативно принимать управленческие решения на основе консолидированных данных, устраняя фрагментированность информации и снижая административную нагрузку.

Проект уже работает более чем в 34 сельских округах страны и демонстрирует повышение адресности мер поддержки, рост прозрачности и переход от ручных отчетов к аналитическому управлению. Модуль создан на базе Цифровой карты семьи и интегрирован более чем с 30 государственными системами, обеспечивая акимам единый источник достоверных данных по населению, домохозяйствам, мерам поддержки, доходам, жилью и социально уязвимым категориям.

В дальнейшем система будет расширена за счет новых блоков, включая налоговые данные, информацию о субсидиях и военнообязанных. Подключение всех сельских округов Казахстана запланировано на первое полугодие 2026 года.