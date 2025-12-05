В акимате Алматы высказались о землетрясении.

4 декабря в 12:44 в Алматы произошло землетрясение. В городе толчки ощущались на уровне 3 баллов. В пресс-службе городского акимата прокомментировали произошедшее, уточнив, что все системы оповещения сработали штатно, передает Zakon.kz.

«Жители получили уведомления на телефоны посредством Mass Alert, прозвучали громкие голосовые предупреждения — городские сирены, в ТРЦ и общественных местах прошла эвакуация. Согласно алгоритму, люди начали покидать здания и выходить на улицу», — заявили в акимате Алматы.

Также отмечено, что паники и давки не наблюдалось.

По данным пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям, эпицентр находился в 277 километрах юго-восточнее Алматы, на глубине всего 5 км. Магнитуда составила 6.7. Это землетрясение почувствовали в Алматы и 37 других населенных пунктах Казахстана.