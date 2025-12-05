Фото на удостоверение и паспорт: важная информация для казахстанцев

Через терминалы документирования можно самостоятельно подать заявку на оформление документов.

В пресс-службе НАО «Государственная корпорация „Правительство для граждан“» рассказали казахстанцам о важном нюансе при оформлении документов через терминал. В НАО обратились с вопросом: «При оформлении удостоверения личности или паспорта через терминал документирования сохраняются ли фото, чтобы можно было выбрать среди них удачное?», передает Zakon.kz.

В организации ответили, что фото не сохраняются: «Нет, фотографии нигде не сохраняются в целях защиты персональных данных, а также для того, чтобы исключить возможность повторного использования снимков посторонними лицами. При этом количество попыток не ограничено».

Терминалы документирования — это устройства, позволяющие самостоятельно подать заявку на оформление документов, таких как удостоверение личности и паспорт, без обращения к сотрудникам государственных центров обслуживания населения.