Алматинское медиа-сообщество встречает новый год уже 12 декабря.

Одними из первых встретят новый 2026 год алматинские журналисты. Новогодняя версия популярной вечеринки «День Ж» под названием «ДжинглBendz 2025» пройдет в Алматы 12 декабря. По традиции в этот вечер самые яркие и талантливые сфере коммуникаций получают неформальные награды от организаторов — коммуникационного агентства 2B Agency во главе с Татьяной и Алексеем Бендзь и партнеров проекта.

За 11 лет проведения «Дня Ж» одноименную премию уже получило более 140 журналистов и пиарщиков. В этом году тоже кому-то повезет — и им «седло большое, ковер и телевизор (или их аналоги) в подарок сразу врУчат, а может быть вручАт»!

Помимо персональных премий в этом году будет и особая награда от генерального спонсора «ДжинглBendz 2025» компании Yandex Qazaqstan, а также призы и новогодние подарки от Оriflame, KAZ Minerals, RG Brands и Первого Пивзавода.

Не забудем также коллег: кроме нас информационную поддержку событию оказывают такие издания, как Tribune, BesMedia, Kapital, Курсив, Shishkin_like, BlueScreen, Profit, Finratings, Times of Central Asia, CheckPoint, Newtimes.kz и Aleminform.kz.

Наша редакция в свою очередь, обязуется побывать на «ДжинглBendz 2025» и по ее итогам рассказать, кто стал ее главным героем.