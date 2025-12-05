Мажилис принял во втором чтении Цифровой кодекс и пакет сопутствующих поправок

Это системный документ, который формирует единые правила развития цифровой среды и задает современный правовой фундамент для цифрового государства.

Принятие Кодекса стало важным этапом в последовательном обновлении цифрового законодательства. Документ объединяет разрозненные нормы, вводит новые правовые категории и обеспечивает защиту прав граждан в условиях стремительного роста цифровых сервисов и технологий.

В своем Послании Глава государства отметил, что на основе масштабной цифровизации и активного внедрения технологий искусственного интеллекта необходимо осуществить модернизацию экономики. В качестве первого шага было поручено ускорить принятие Цифрового кодекса, подчеркнув его стратегическое значение для дальнейшего развития цифровой инфраструктуры и правовой базы страны.

Цифровой кодекс определяет статус ключевых цифровых объектов — данных, сервисов, платформ, электронных документов — и закрепляет принципы их использования в государственном и частном секторах. Он также устанавливает юридическую равнозначность электронных документов, подписанных электронной подписью, и традиционных бумажных носителей, что позволит расширить применение безбумажных технологий в государственных услугах и бизнес-процессах.

Одним из центральных элементов Кодекса является утверждение цифровых прав человека. Граждане получают гарантии защиты цифровой идентичности, конфиденциальности данных и свободы доступа к информации. Вводится право на исправление или уничтожение цифровых данных, если они были собраны незаконно либо не предоставлены добровольно, если иное не предусмотрено законами. Эта норма усиливает контроль граждан над собственными данными и повышает общий уровень цифровой безопасности.

Отдельные положения документа регулируют применение новых технологических решений — смарт-контрактов, распределенных систем и цифровых платформ. Предполагается, что такие инструменты смогут использоваться в правовом обороте наряду с традиционными механизмами, что откроет возможности для внедрения современных бизнес-моделей и сервисов.

Мажилис принял Цифровой кодекс во втором чтении, и теперь документ направлен в сенат для дальнейшего рассмотрения. Ожидается, что его принятие обеспечит более прозрачные и понятные правила работы в цифровой среде, создаст условия для развития инноваций, повысит качество государственных услуг и укрепит защиту прав граждан.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.