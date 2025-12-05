Логистический комплекс за 16 млрд тенге открыли в Алматы

Евразийский логистический парк — один из крупнейших складских комплексов класса А. Он станет новой точкой притяжения в Казахстане.

Открытие ЕЛП состоялось 2 декабря и прошло при участии акима Алматинской области М. Е. Султангазиева и первого вице-министра торговли и интеграции Айжан Бижановой. Инвестиционный проект станет первым масштабным складом в полицентре «Восточные ворота» — одном из основных логистических направлений в соответствии с планом развития города Алматы и Алматинской области.

«Евразийский логистический парк парк усиливает интеграцию Казахстана в международные транспортные коридоры. Он становится важным элементом единой логистической сети, соединяющей Китай, государства Центральной Азии, страны Каспийского региона и европейские рынки. Такие масштабные объекты повышают эффективность транзитных и экспортно-импортных потоков, создают новые возможности для отечественного бизнеса и укрепляют роль Казахстана в качестве торгового хаба Евразии», — произнесла в приветственной речи по случаю открытия ЕЛП Айжан Бижанова.

Комплекс расположился в сердце транспортных маршрутов: на Кульджинском тракте, входящем в международный транспортный узел «Западная Европа — Западный Китай». Эта локация обеспечивает прямой доступ к основным логистическим артериям региона. Ключевые преимущества локации: 5 км до развязки БАКАД, около 20 км до международного аэропорта и 35 минут до центра Алматы.

«Мы создали Евразийский логистический парк в качестве ответа на стремительное развитие рынка Казахстана и рост спроса на качественные складские площади. В последние годы существенный потенциал экономики страны столкнулся с отсутствием платформ для масштабирования бизнеса — складов класса А. ЕЛП сокращает этот разрыв — мы запустили крупнейший в стране спекулятивный проект класса А, который станет фундаментом для развития бизнеса и ключевым звеном в логистической инфраструктуре Казахстана», — говорит исполнительный директор ТОО «Евразийский логистический парк» Роман Жужлев.

Для реализации инвестиционного проекта были привлечены ведущие игроки — международные и казахстанские компании. Девелопер проекта — компания Aurora Development, специализирующаяся на создании качественных складских активов, соучредитель и соинвестор проекта — Sudakov Group, генподрядчик — строительная компания RAMS International, входящая в группу RAMS. Финансовую основу обеспечил Евразийский банк развития — он выступил ключевым кредитором и предоставил финансирование в объеме 16,6 млрд тенге.

ЕЛП включает два корпуса общей площадью 50,3 тыс. кв. м. Комплекс оснащен современными системами безопасности, включая автоматическое пожаротушение и дымоудаление, а также инфраструктуру для сотрудников.

«Это не просто объект недвижимости, это инфраструктурный актив, который мы создали вместе с партнерами для решения системной проблемы — дефицита современных складских мощностей в Центральной Азии. Этот проект для ЕАБР — инвестиция в снижение логистических издержек для тысяч компаний и, в конечном счете, в доступность товаров для миллионов жителей Евразии. Именно такие проекты составляют каркас нашей Евразийской товаропроводящей сети», — прокомментировал старший управляющий директор — руководитель Проектного блока Евразийского банка развития Сергей Игнатов.

Текущий спрос на современные склады — прямое следствие изменений в потребительском поведении. Казахстан и страны Центральной Азии — одни из самых молодых регионов Евразии, где растущая доля покупателей уходит в онлайн и предъявляет запрос на быстрые и предсказуемые сервисы доставки. В Казахстане на долю e-commerce в 2024 г. приходилось 14,5% от всей розничной торговли, что в 6 раз больше по сравнению с 2021 годом.

«Мы видим огромный потенциал в развитии электронной торговли на евразийском пространстве, и его реализация напрямую зависит от создания современной складской инфраструктуры. Именно такие объекты, отвечающие международным стандартам, являются ключевым шагом к тому, чтобы сделать онлайн-покупки по-настоящему удобными и быстрыми для миллионов людей», — говорит Алексей Сапон, генеральный директор Ozon Казахстан.

На фоне роста ВВП и реальных доходов населения можно уверенно говорить о дальнейшем увеличении оборотов розницы. Согласно мнению экспертов, к 2030 году совокупный спрос ритейлеров на современную складскую инфраструктуру в Казахстане может достигнуть порядка 4,5 млн кв. м.

Федеральный управляющий логистикой DNS Владимир Любимов отметил: «Географическое положение делает Казахстан перекрестком Евразии, но скорость доставки решает внутренняя инфраструктура. Развитая сеть локальных хабов не просто ускоряет транзит, а приближает товар к потребителю. Для клиентов DNS это конвертируется в конкретную выгоду: сокращение ожидания заказа с недель до считанных дней».

В рамках официальной церемонии открытия состоялось подписание соглашения между NOYTECH и ТОО «Евразийский логистический парк», что является началом стратегического сотрудничества компаний.

«Появление Евразийского логистического парка — значимый шаг для всего логистического сектора Казахстана. Мы видим, как растущий рынок электронной коммерции и запрос на высококачественные 3PL-услуги формируют совершенно новые требования к складской инфраструктуре. ЕЛП полностью им соответствует: это масштабный, технологичный и стратегически расположенный объект, который действительно меняет стандарты отрасли. Для NOYTECH в Казахстане наличие таких площадей открывает новые возможности для расширения нашего портфолио услуг. Потенциально мы рассматриваем аренду складских помещений в ЕЛП, чтобы усилить присутствие в регионе и предлагать нашим клиентам более эффективные решения по управлению цепями поставок», — отметила Валерия Кошелева, Директор NOYTECH в Казахстане.

В дальнейшем инвесторы ЕЛП собираются развивать перспективную локацию вдоль Кульджинского тракта и расширять площадь своего логистического парка в Алматы. В планах — строительство до 300 тыс. кв. м высококачественной складской недвижимости для любого типа клиентов. Кроме того, ЕЛП планирует развитие на перспективных рынках в соседних странах.

«Интерес арендаторов к переезду в более удобные и функциональные объекты сохраняется. Это создает уникальную возможность для нас — предложить рынку доступные и востребованные решения. Строительство современных логистических комплексов в странах центральноазиатского региона, включая Казахстан, позволит удовлетворить накопившийся спрос и создать международную сеть логистических парков, предоставляющих единый стандарт предложения и качества клиентам в каждой стране», — говорит один из инвесторов проекта — генеральный директор компании Sudakov Group Алексей Судаков.

Отмечается, что Евразийский логистический парк — это не просто складской комплекс, это стратегический партнер для e-commerce, ритейла, девелоперов и инвесторов, а также для региона в целом, предоставляющий надежную, масштабируемую и современную логистическую инфраструктуру.

