В 43 селах Атырауской области проводится прокладка волоконно-оптического интернета

Работа по развитию цифровой инфраструктуры в Атырауской области демонстрирует положительные результаты.

Уровень обеспечения интернетом достиг 99,7%, к интернету подключены 14 отдаленных сел. Установлено 155 базовых станций 5G, а в 43 селах проводится прокладка волоконно-оптического интернета. По словам главы региона Серика Шапкенова, для повышения общественной безопасности около 15 тыс. камер подключены к Оперативному управлению, более 100 из них оснащены системой искусственного интеллекта.

В результате выявлен и привлечен к ответственности 221 нарушитель. В сфере образования в 179 школах области полностью внедрена система «Alaqan», что позволило сэкономить 725 млн тенге из бюджета.

