Районные IT-центры откроются по всей Северо-Казахстанской области

В СКО разработана цифровая стратегия региона на ближайшие 5 лет.

Она направлена на развитие цифровой инфраструктуры, трансформацию отраслей экономики и повышение цифровых компетенций населения. Подробнее об этой работе рассказал аким Гауез Нурмухамбетов во время пресс-конференции в СЦК. По его словам, регион внедрил коллаборацию IT и креатива на площадке Qyzyljar Creative Center.

«Объединяя креативность и цифровизацию, создана среда для талантливой молодежи и инновационных идей. С учетом аграрной специфики региона сделан акцент на развитии цифровизации в селах. Недавно открыт районный креативный „IT-центр“, и аналогичные центры будут открыты во всех районах области», — сообщил глава региона.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.