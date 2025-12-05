Зарубежные соцсети и маркетплейсы обяжут регистрировать представительства в Казахстане

Законопроект вносит изменения в статью 9 закона «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе» и прописывает новую обязанность для всех платформ, оказывающих услуги внутри страны.

Готовится новый законопроект, согласно которому иностранные соцсети, видеосервисы, маркетплейсы и другие онлайн-платформы, работающие на территории страны, будут обязаны зарегистрировать представительство или филиал в Казахстане. Наряду с этим предполагается усилить контроль: платформы должны будут работать в соответствии с местным законодательством, а в случае нарушений для них предусмотрен механизм ограничений доступа, включая блокировку, передает Alfa.kz.

Если поправки примут, это затронет крупные зарубежные сервисы — им придется официально присутствовать в Казахстане, чтобы продолжать деятельность. Законопроект вносит изменения в статью 9 закона «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе» и прописывает новую обязанность для всех платформ, оказывающих услуги внутри страны.

Напомним — 10 апреля 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.