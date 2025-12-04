Денсаулық сақтау министрлігі дәрілік заттарды таңбалаудың толық циклын бастады
Қазақстан таңбалаудың толық циклі жұмыс істейтін Орталық Азиядағы жалғыз ел болды.
Денсаулық сақтау министрлігі дәрілік заттарды цифрлық таңбалау және қадағалау жүйесін енгізуді аяқтады. Tanba тауарларын таңбалау мен қадағалаудың бірыңғай операторының деректері бойынша 2025 жылғы 1 желтоқсандағы жағдай бойынша жүйе тұрақты жұмыс пен жинақталған статистиканы көрсетеді.
— Барлық кезеңде 708 623 611 пакет дәрілік заттар таңбаланған. Оның ішінде 2024 жылғы 1 шілдеден бастап өндірілген 661 млн қаптама, оның ішінде 399 млн импорттық және 263 млн отандық өндірушілер өндірген қаптамалар.
— Айналымда 530 млн таңбаланған дәрілік заттар бар: 312 млн импорттық және 218 млн отандық. Айналымнан 252 миллион таңбалау коды шығарылды.
— Бірыңғай дистрибьютор медициналық ұйымдарға 100 млн-нан астам қаптаманы жөнелтті, бұл ретте 75 млн-нан астам қаптама айналымнан шығарылды.
— Қазіргі уақытта таңбалау жүйесінде тіркелген: барлық отандық дәрілік заттарды өндірушілер — 19 компания, 143-тен астам шетелдік өндіруші, 300-ден астам импорттаушы мен дистрибьютор, 3 900-ге жуық медициналық ұйым, 1 814ққ ӘМСҚ жеткізушісі, сондай-ақ 4 848 дәріхана субъектісі мен 3 019 объект.
2024 жылғы 1 шілдеден кейін өндірілген барлық дәрі-дәрмектер міндетті түрде таңбалануы тиіс екенін естеріңізге сала кетейік. Жүйе сатып алу көлемін жоспарлауды цифрландырудың арқасында қажеттілікті дәл болжауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, өнімді нарыққа жедел шығару үшін тіркеу жеңілдетіліп, тіркеу мерзімі екі есеге қысқарды.
Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сатып алудың барлық процестері толығымен электрондық форматқа ауыстырылды. Қазақстандық тауар өндірушілерді мақсатты түрде ілгерілету үшін олар үшін арнайы өлшемшарттар айқындалды.