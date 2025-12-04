Минздрав запустил полный цикл маркировки лекарств

По состоянию на 1 декабря 2025 года система демонстрирует устойчивую работу и накопленную статистику.

Министерство здравоохранения завершило внедрение системы цифровой маркировки и надзора за лекарственными средствами. Казахстан стал единственной страной в Центральной Азии, где функционирует полный цикл маркировки.

По данным Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров Tanba, за весь период промаркировано 708 623 611 упаковок лекарственных средств. Из них произведенных с 1 июля 2024 года — 661 млн упаковок, включая 399 млн импортных и 263 млн отечественных лекарств.

В обороте находится 530 млн маркированных лекарственных средств — 312 млн импортных и 218 млн отечественных. Из оборота выведено 252 млн кодов маркировки.

Единым дистрибьютором в медицинские организации отгружено более 100 млн упаковок, при этом более 75 млн упаковок выведено из оборота.

В настоящее время в системе маркировки зарегистрированы:

— все отечественные производители лекарственных средств (19 компаний),

— более 143 зарубежных производителей,

— свыше 300 импортеров и дистрибьюторов,

— около 3 900 медицинских организаций,

— 1 814 поставщиков ФСМС

— 4 848 аптечных субъектов и 3 019 объектов.

Напомним, все лекарства, произведенные после 1 июля 2024 года, подлежат обязательной маркировке. Система позволяет точно прогнозировать потребность благодаря цифровизации планирования объемов закупов.

Кроме того, для оперативного вывода продукции на рынок упрощена процедура регистрации, а срок регистрации сокращен вдвое. Все процессы приобретения лекарственных средств и медицинских изделий полностью переведены в электронный формат.

Напомним — 4 декабря 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.