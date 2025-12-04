«Умные» дроны взяли под контроль ночной Шымкент

Дроны демонстрируют высокую эффективность — за 5 дней с их помощью удалось выявить более 50 нарушений.

Теперь в арсенале Департамента полиции Шымкента есть современные дроны, предназначенные для эффективного патрулирования в ночное время. Такие технологии, как говорят стражи порядка, усиливают ночной контроль и позволяют быстрее реагировать на происходящее. Беспилотники оснащены мощными фарами, ночной видеосъемкой и голосовыми оповещениями, что позволяет контролировать темные участки города, передает Zakon.kz.

Дроны демонстрируют высокую эффективность - за 5 дней с их помощью удалось выявить более 50 нарушений, от несоблюдения правил дорожного движения до правонарушений в общественных местах.

К слову, беспилотники способны сопровождать транспорт нарушителей, позволяя отслеживать их маршрут вплоть до прибытия экипажа.

