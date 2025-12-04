Revolut ограничил переводы из Казахстана и еще 50 стран

Британский финтех-сервис запретил пополнение счетов клиентов во Франции с карт банков многих стран.

Ограничения затронули страны Азии, Европы и Африки — от Казахстана и Турции до Монако и Израиля. Формально речь идет о техническом запрете на зачисление средств с карт, выпущенных банками этих стран. Уведомления об этом получили клиенты необанка, проживающие во Франции, передает Курсив.

В службе поддержки клиентам пояснили: новые правила связаны с политикой международных платежных систем. Отдельные юрисдикции были отнесены к «высокорисковым» для карточных операций, и сервис обязан соблюдать условия партнеров по обработке платежей.

Ранее сообщалось, что Revolut отдельно предупреждал клиентов с российскими паспортами о возможной блокировке счетов при попытке перевести деньги из России через третьи страны, включая Казахстан.

Стоит отметить, что с 20 августа 2024 года Revolut прекратил предоставлять большую часть услуг в Казахстане. Доступ к сайту Rwevolut из РК отсутствует. В компании решили сосредоточиться на предоставлении полного функционала при выводе продукта на новые рынки.

Напомним — 10 апреля 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.