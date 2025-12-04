Ұлттық комиссия әйелдер мен балаларды кибер зорлық-зомбылықтан қорғауды күшейтуге шақырды
Биыл «Гендерлік зорлық-зомбылыққа қарсы 16 күн белсенді іс-қимыл» жаһандық науқаны аясында ерекше назар ең жасырын әрі өсіп келе жатқан қауіптердің бірі – кибер зорлық-зомбылыққа аударылды.
Бұл туралы ҚР Президенті жанындағы Әйелдер істері және отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия төрағасының орынбасары, ҚР Президенті жанындағы Ұлттық құрылтай мүшесі Айман Омарова ОКҚ алаңындағы дөңгелек үстелде айтты.
«Биыл біз зорлық-зомбылық тек көшеде немесе отбасында ғана емес, цифрлық әлемде де орын алуы мүмкін екенін айтып отырмыз. Кибер зорлық-зомбылық — бұл қорлау, қорқыту, кемсіту, қысым көрсету, сталкинг. Мұның бәрі онлайн режимде жасалады. Ол физикалық зорлық-зомбылық сияқты адамдардың өмірін күйретеді. Өкінішке қарай, қазір журналистерге, заңгерлерге, тіпті саясаткерлерге қатысты да мұндай жағдайлар жиілеп кетті. Интернеттің қорқыныш емес, еркіндік кеңістігіне айналуы үшін бәріміз бірге жұмыс істеуіміз қажет», — деді спикер.
Ол атап өткендей, ҚР Президенті жанындағы Әйелдер істері және отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия әйелдер мен балалардың құқықтарын қорғау, жәбірленушілерге көмек көрсету бағытында күнделікті жұмыс жүргізеді. Сондай-ақ Комиссия құрмет пен тең мүмкіндіктер мәдениетін қалыптастыруға, мемлекет, қоғам және халықаралық серіктестердің күш-жігерін біріктіруге ұмтылады.
Мысалы, сексуалдық зорлық-зомбылық құрбандарын қолдауға арналған One Stop Service жобасы жүзеге асырылуда. Жоба аясында үшінші жыл тегін психологиялық және құқықтық көмек көрсетіліп келеді. Соңғы бірнеше айда адвокаттардың жұмысы нәтижесінде 5 қылмыскер өмір бойына бас бостандығынан айырылды.
«Бірақ сіздерсіз, әрбір адамның қатысуынсыз өзгеріс мүмкін емес. Дәл сіз зорлық-зомбылықты тоқтатып, зардап шеккендерді қолдай аласыз, бей-жай қалмай, шындықты айта аласыздар, балаларды құрмет пен мейірімге үйрете аласыздар», — деді Айман Омарова.
Ол Комиссия атынан мемлекеттік органдарды, бизнес-құрылымдарды, медиа өкілдерін және әрбір азаматты осы жұмысқа қосылуға шақырды.
«Әрбір әйел мен әрбір қыз үшін Қазақстандағы қоғамымызды қауіпсіз, ал цифрлық ортаны қолайлы және қорғалған етіп бірге жасайық», — деп қорытындылады спикер.