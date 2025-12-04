Нацкомиссия призвала усилить защиту женщин и детей от кибернасилия

В этом году в рамках глобальной кампании «16 дней активных действий против гендерного насилия» внимание акцентировано на одной из самых коварных и растущих угроз — кибернасилии.

Об этом рассказала заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, член Национального курултая при Президенте РК Айман Умарова.

«В этом году мы говорим о том, что насилие может происходить не только на улицах или в семьях, но и в цифровом мире. Кибернасилие — это оскорбление, травля, угроза, унижение, давление, сталкинг. Все это происходит, разумеется, в онлайн-режиме. Оно разрушает жизни так же, как и физическое насилие. К сожалению, в настоящее время участились случаи в отношении журналистов, юристов и даже политиков. Мы должны вместе сделать так, чтобы интернет стал пространством свободы, а не страха», — сказала спикер.

Она отметила, что Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК ведет ежедневную работу в целях защиты прав женщин и детей, оказания помощи пострадавшим. Также Комиссия стремится создавать культуру уважения и равных возможностей, объединять усилия государства, общества и международных партнеров.

К примеру, реализуется проект «One Stop Service» в поддержку жертв сексуального насилия. Третий год в рамках проекта оказывается бесплатная психологическая и правовая помощь. За последние несколько месяцев в результате работы адвокатов 5 преступников было приговорено к пожизненному заключению.

«Но без вас, без каждого человека перемены невозможны. Именно вы можете остановить насилие, поддержать тех, кто пострадал, не пройти мимо, сказать правду, научить детей уважению и доброте», — добавила Айман Умарова.

От имени Комиссии она призвала государственные органы, бизнес-структуры, медиа и каждого гражданина присоединиться к этой работе.

«Давайте вместе делать наше общество безопасным, а цифровую среду дружественной и защищенной для каждой женщины и каждой девочки в Казахстане», — заключила спикер.

