Глобальный доход от direct-to-cell вырастет на 370 млн долларов

Доход операторов спутниковой связи от решений direct-to-cell (D2C) превысит 370 миллионов долларов в 2026 году (по сравнению со 100 миллионами долларов в этом году). Этот существенный рост за год, более чем на 260%, обусловлен растущим партнерством между операторами мобильной связи и операторами спутниковой связи, которые внедряют услуги, позволяющие абонентам подключаться к спутниковым сетям с помощью стандартных, смартфонов. Такие данные приводит Juniper Research.

Операторы спутниковой связи продолжат полагаться на партнерство с операторами мобильной связи, поскольку в ближайшие пять лет они сами вряд ли станут полноправными операторами мобильной связи. В связи с этим технологию D2C следует рассматривать как дополнение к наземным сетям, а не как их замену.

Поскольку в 2025 году Starlink приобретает частотный спектр в США и по всему миру на сумму более 17 миллиардов долларов, некоторые ожидали, что компания станет полноценным оператором мобильной связи и будет конкурировать со своими текущими партнерами. Однако Аналитики не ожидают этого, поскольку спутниковым операторам потребуется вложить значительные средства в наземное покрытие для обеспечения высококачественной связи внутри помещений.

«MNO, ориентированным на спутниковую связь, будет сложно предоставлять потребителям услуги связи, сопоставимые с услугами наземных операторов мобильной связи. Спутниковый сигнал будет подавляться в помещениях, что приведет к неравномерному соединению абонентов, что снизит ценность услуги, — говорит Алекс Уэбб, старший аналитик Juniper Research. — Мы не ожидаем, что операторы спутниковой связи будут конкурировать с операторами мобильной связи в потребительском секторе. Мы считаем, что наилучший способ обеспечить окупаемость инвестиций в спутниковые группировки — это партнерство с действующими операторами мобильной связи».

