В Казахстане оцифровано 83% геологических материалов, накопленных за 80 лет

Продолжается работа по цифровой трансформации геологической отрасли.

Продолжается работа по цифровой трансформации геологической отрасли.

Национальная геологическая служба занимается обеспечением комплексной сервисной поддержки инвесторов и повышением эффективности управления минерально-сырьевой базой Казахстана. Работа НГС сосредоточена на трех ключевых направлениях — сбор, хранение и цифровизация геологической информации.

К настоящему моменту оцифровано свыше 3,8 млн единиц данных, что составляет 83% от общего объема геологических материалов, накопленных за 80 лет. К концу 2025 года планируется завершить оцифровку на уровне 97,5%, а к 2026 году — полностью перейти на цифровой формат. Это позволит создать национальный цифровой фонд геологической информации, обеспечивающий быстрый доступ к данным в онлайн-режиме.

Одним из ключевых проектов НГС является создание системы Big Data для геологических данных на основе технологий искусственного интеллекта. Система позволит проводить интеллектуальный анализ геологических материалов, ускорит обработку и ревизию исторических данных, обеспечит интеграцию с Единой платформой недропользования, позволит проводить ревизию и перевод исторических и текущих геологических материалов в машиночитаемый формат с применением технологий распознавания текста (OCR) и машинного зрения.

Проект реализуется поэтапно: к 2026 году планируется оцифровать 10% данных, к 2027 году — 50%, а к 2028 году обеспечить полный охват геологической информации в цифровом виде.

На базе Big Data будут созданы ​структурированная база геологических данных и интеллектуальный чат-бот для поиска и анализа информации.

Кроме того, НГС реализует проект цифровизации Единого кадастра государственного фонда недр, который объединит данные по запасам, техногенным образованиям и объектам недропользования. Проект стартует в 2026 году и станет основой для повышения прозрачности и управляемости минерально-сырьевой базы страны.

В планах также — разработка цифровых геологических карт, интегрированных с Единой платформой недропользования. Это позволит обеспечить доступность и актуальность данных для всех участников отрасли.

Реализация этих проектов поможет Казахстану выйти на новый уровень в управлении геологической информацией, повысить инвестиционную привлекательность отрасли и подготовить специалистов нового поколения — владеющих технологиями искусственного интеллекта и анализа данных.