В Астане прошел семинар по вопросам подготовки кадров в области кибербезопасности

В числе основных тем — внедрение нового профстандарта в области ИБ, тренды киберугроз, AI-технологии в подготовке специалистов.

В Астане состоялся выездной семинар Учебно-методического объединения по направлениям «Информационно-коммуникационные технологии» и «Информационная безопасность» на тему «Кибердень знаний: угрозы, защита, перспективы». Мероприятие прошло на площадке Astana Hub и собрало представителей государственных органов, ведущих ВУЗов страны, индустрии и ключевых стейкхолдеров. Семинар организован при участии Министерства науки и высшего образования РК, Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, а также базового ВУЗа УМО АО «Международный университет информационных технологий» (МУИТ).

Программа семинара началась с экскурсии в Государственную техническую службу, где участникам была представлена работа ключевых подразделений, обеспечивающих национальную кибербезопасность. Участники ознакомились с функционированием Национального координационного центра ИБ и текущими механизмами мониторинга и реагирования на киберугрозы.

Семинар открыли вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Досжан Мусалиев и председатель Комитета высшего и послевузовского образования МНВО Гульжан Джарасова.

Вице-министр акцентировал внимание на том, что ускоренное развитие цифровых технологий и искусственного интеллекта сопровождается ростом киберугроз, которые становятся частью повседневной жизни. Он напомнил о необходимости подготовки сильных и мотивированных специалистов, способных защищать критическую инфраструктуру, разрабатывать современные решения и моделировать сложные угрозы. Также он обозначил приоритеты дальнейшей работы по повышению качества подготовки кадров и усилению отбора, обновлению образовательных программ с ориентацией на практику и современные вызовы, укреплению роли университетов и преподавателей как ключевых звеньев в формировании профессионалов будущего.

В числе центральных тем семинара — внедрение нового профессионального стандарта в области кибербезопасности, актуальные тренды киберугроз, интеграция AI-технологий в подготовку специалистов, развитие исследовательских компетенций и современные требования рынка труда.

Во второй половине дня состоялась практическая сессия с участием ВУЗов, работодателей и представителей министерств. Рабочие группы проанализировали действующие образовательные программы, сопоставили их с новым профессиональным стандартом и международными практиками, а также сформировали предложения по обновлению содержания профильных дисциплин.

По итогам мероприятия участники подготовили рекомендации по разработке и модернизации образовательных программ в области информационной безопасности. Особое внимание уделено актуализации учебных планов на основе нового профессионального стандарта «Деятельность в области кибербезопасности», усилению практикоориентированного обучения, интеграции модулей по искусственному интеллекту и цифровым технологиям, расширению дуальных форматов подготовки, развитию исследовательских и коммуникативных компетенций обучающихся.

Напомним — 14 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.