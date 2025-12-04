IT Queen 2025: в Астане выбрали лучшие женские проекты года

В столице завершился финал IT Queen 2025, инициативы Astana Hub, направленной на выявление и поддержку женщин-основательниц стартапов, развивающих IT-проекты.

В этом году на конкурс было подано 90 заявок, из которых десять команд прошли в финал и представили свои проекты перед лидерами отрасли. Призовой фонд составил 600 000 тенге. В состав жюри вошли основательницы успешных стартапов и представительницы венчурной индустрии.

Победу одержал проект Soile AI — интеллектуальная модель, которая распознает дефектную речь, помогая людям с нарушениями коммуникации быть понятыми. За сложными алгоритмами стоит личная история основательницы проекта Үкілі Омаровой:

«Когда я была маленькой, у моего дедушки случился инсульт, и мы всей семьей перестали его понимать. Он столкнулся с социальной изоляцией, потерей возможности общаться и утратой чувства собственного достоинства. Тогда рядом не было ни одного доступного решения, которое могло бы помочь ему сохранить голос. Именно тогда я поняла, как важна такая технология — и сегодня мы ее создаем. Мы — не просто сервис, а шанс быть услышанными. Это первый искусственный интеллект, который понимает дефектную речь».

Проект не ограничивается социальной миссией — у Soile AI уже есть международный патент и сотрудничество с 19 клиниками и логопедами для сбора датасетов. Команда собрала 24 820 уникальных записей и обучила модель на 88,5 часах казахского языка. В ближайших планах — расширение датасета, интеграция звонков и выход на массовый рынок с приложениями для пользователей.

Второе место заняла платформа Yerai — комплексное AI-решение для поступления в зарубежные вузы. Проект делает глобальное образование доступнее, заменяя дорогие консультации инструментами для тестов, написания эссе, поиска грантов и подготовки к интервью.

Тройку лидеров замкнул проект Spacehint, нацеленный на сферу обслуживания. Идея родилась из профессионального опыта: основательница, пришедшая в IT из авиации, создала платформу, которая помогает кандидатам быстро осваивать сервисные профессии, а компаниям — решать проблему кадрового голода и повышать квалификацию команд.

Финал конкурса продемонстрировал впечатляющее разнообразие проектов, ориентированных на решение актуальных социальных и бизнес-задач. Финалистки представили решения в области цифровизации юридических услуг и кибербезопасности, улучшения женского здоровья и поддержки женских сообществ, развития речи у детей, а также инклюзивного образования с использованием технологий 3D и VR. Кроме того, жюри оценило платформу виртуальных сотрудников для МСБ и проект по продвижению локального цифрового искусства.

IT Queen 2025 подтвердил рост женского IT-предпринимательства. Конкурс стал ключевой площадкой для нетворкинга, помогая участницам получить экспертную поддержку для развития стартапов.