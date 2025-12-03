Более тысячи предприятий в Казахстане применяют цифровые технологии

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев на заседании правительства доложил о ходе цифровизации промышленности.

Цифровая трансформация производственных площадок включает внедрение цифровых решений непосредственно в технологические процессы. По итогам прошлого года доля предприятий, внедряющих цифровые технологии, выросла с 12,9 до 19,2%, а их количество увеличилось с 390 до 1 073, передает Zakon.kz.

«Средства кибербезопасности внедрены на 246 предприятиях, облачные технологии — на 142, решения промышленного интернета вещей и искусственного интеллекта — на 72, промышленные роботы работают на 48 производствах», — сообщил Ерсайын Нагаспаев.

Напомним — 27 августа 2026 года в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.