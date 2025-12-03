Новые механизмы управления СЭЗ разработают в Казахстане

В дальнейшем планируется проработка новых механизмов управления индустриальными площадками и обеспечение финансирования инфраструктуры за счет различных источников.

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев на заседании правительства рассказал о проводимой работе по развитию промышленных площадок. По его данным, сегодня в стране функционирует 16 специальных экономических зон, в которые привлечено трлн тенге инвестиций, а также 66 индустриальных зон, где размещено 305 проектов с объемом инвестиций 1,6 трлн тенге, передает Zakon.kz.

«Для поддержки малого и среднего бизнеса реализуется программа создания малых промышленных зон. На сегодняшний день создано 25 МПЗ (из 34 запланированных), где работает 44 предприятия», – сказал Нагаспаев.

