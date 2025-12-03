Полицейским запретили проверять данные водителей по ИИН без особого повода

Заходить в систему ЕРАП инспекторы смогут только для оформления протокола.

С 1 декабря 2025 года патрульные в Казахстане лишились возможности проверять личные данные водителя через Единый реестр административных производств (ЕРАП). Теперь планшеты инспекторов используются лишь для формирования протоколов при фиксации нарушений ПДД, передает Курсив.

Ранее дорожные патрули имели доступ к полным данным о водителях, включая ФИО, адрес, телефон и историю штрафов. Однако после недавних изменений функция простой проверки по ИИН была отключена. Доступ ограничил Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК. Основная цель — защитить персональные сведения и предотвратить их неправомерное использование.

Каждый вход в систему ЕРАП через планшет полицейского фиксируется, и единственное, что разрешено — составить протокол на проверяемое лицо. Другими словами, патрульный не может просто ввести ИИН, «заглянуть» в данные водителя и выйти.

Таким образом, основная задача патрульных остается прежней — фиксация реальных нарушений ПДД. При этом вся необходимая информация о них продолжает храниться в базе.

В соцсетях многие автовладельцы поддержали нововведение. По их мнению, эта мера снизит риск злоупотреблений со стороны инспекторов:

— «Наконец-то! А то каждый остановленный чувствовал себя как на допросе», — пишет пользователь Instagram.

— «Главное, чтобы штрафы не стали единственным способом заработка…», — отметил один из водителей.