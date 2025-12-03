Казахстан входит в число аутсайдеров по охвату 4G среди стран СНГ

Смогут ли операторы связи достичь 100%-го охвата интернетом к 2027 году?

Рынок мобильной связи Казахстана демонстрирует устойчивый рост. Увеличивается объем предоставляемых услуг, растет потребление мобильного интернет-трафика, расширяются инвестиции в инфраструктуру, а качество обслуживания постепенно улучшается. Так, объем инвестиций в секторе за десять месяцев текущего года вырос на 25% за год, до 299 млрд тг., а скорость интернета увеличилась с начала года на 15,6%. По состоянию на конец октября 2025-го в стране насчитывалось 27,3 млн абонентов сотовой связи — на 5% больше, чем годом ранее, передает Finprom.kz.

Однако, несмотря на позитивную динамику, в отрасли по-прежнему сохраняются ключевые структурные проблемы. Одна из наиболее острых — недостаточная обеспеченность связью в отдельных регионах. До сих пор множество сельских территорий, малых населенных пунктов, отдаленных районов и дорог остается без стабильной мобильной связи или работает на минимально достаточных скоростях.

Сегодня мобильная связь — наравне с электроэнергией, водоснабжением и отоплением — считается одним из базовых условий нормальной жизнедеятельности. Поэтому отсутствие связи на любых участках непосредственно ограничивает население в доступе к важнейшим сервисам, снижает уровень безопасности и мобильности, создает барьеры для бизнеса и тормозит развитие регионов. Для жителей сел отсутствие устойчивого сигнала означает невозможность оперативно вызывать экстренные службы, пользоваться онлайн-банкингом, сдавать отчетность, учиться дистанционно или получать государственные услуги в цифровом формате. В конечном итоге, недостаточная обеспеченность связью усиливает цифровое неравенство, что становится серьезным препятствием для реализации государственных задач по цифровизации экономики и улучшению качества жизни граждан.

Эта проблема не раз была озвучена в правительстве. Так в конце октября премьер-министр страны Олжас Бектенов заявил, что казахстанцы продолжают жаловаться на плохую мобильную связь и медленный интернет.

«Устойчивый интернет — это не роскошь, а базовая потребность. Вместе с тем продолжают поступать жалобы на неустойчивую мобильную связь на дорогах, медленный интернет в селах и даже в городах во время проведения крупных мероприятий», — отметил Бектенов.

Такое заявление в устах главы кабинета министров подчеркивает, что проблема недостатка покрытия и нестабильного сигнала считается на государственном уровне системной и требующей решения. Международная статистика подтверждает: обеспеченность казахстанцев связью недостаточно высока, РК сильно отстает от множества стран СНГ.

Согласно данным Международного союза электросвязи (ITU), Казахстан показывает один из самых низких уровней охвата населения 4G среди стран СНГ — 91,6%. Ниже этот показатель только в Таджикистане (80%). Помимо этого, показатель РК не дотягивает и до среднемирового значения в 92,7%.

В остальных странах ситуация следующая: Азербайджан 100%; Армения 100%; Грузия 99,7%; Кыргызстан 99,4%; Беларусь 99%; Узбекистан 97%; Россия 93%.

Таким образом, даже соседние страны с более сложным рельефом или менее емким рынком демонстрируют более высокие показатели. Кроме того, у большинства стран СНГ ВВП в разы меньше, чем у Казахстана. Это указывает на необходимость ускоренного развития инфраструктуры связи, усиления инвестиционной активности и устранения «белых пятен», которые продолжают сдерживать цифровизацию регионов.

Развитие телеком-сектора в РК сейчас реализуется в рамках программы «Доступный интернет», которая предусматривает обеспечение 100%-го охвата страны сетями связи и доступом к высокоскоростному интернету со скоростью не менее 100 Мбит/с к 2027 году.

