За год Алиса стала отвечать на казахском языке втрое чаще

Пользователи активно общаются на казахском языке с ИИ-ассистентом Алисой от Yandex Qazaqstan.

За последний год общее количество обращений к Алисе на казахском в умных колонках и браузере выросло на 22%. При этом в третьем квартале 2025 года Алиса в умных колонках дала на казахском в 3,6 раз больше ответов, чем за тот же период годом ранее.

По агрегированным обезличенным данным, среди всех сценариев использования Алисы с момента запуска поддержки казахского языка в умных колонках, более трети ответов на казахском приходится на свободное общение. Второе место занимает воспроизведение аудиоконтента — почти 27%. Помимо музыки, Алиса около 330 тысяч раз включала радио, и почти 100 тысяч раз воспроизводила сказки для детей на казахском. А еще Алиса регулярно знакомит пользователей с новой музыкой: в среднем полторы тысячи раз в день она подсказывает, какая композиция играет прямо сейчас.

Кроме того, пользователи активно используют Алису как помощника в повседневных делах. Так, на третьем месте по популярности — ответы на фактические вопросы и поиск информации. В этих сценариях Алиса помогает разобраться в окружающем мире, проверяет факты, подсказывает значения терминов. Например, она помогает с учебными заданиями или находит пошаговые рецепты в интернете.

Также в ТОП-5 казахоязычных сценариев входят поиск мест и управление временем. Например, Алиса подсказывает, в какой ресторан сходить, где находится ближайший продуктовый магазин или аптека. Еще ИИ-ассистент устанавливает будильники, таймеры и напоминания, помогает планировать день и не забывать о важных делах.

«Мы рады, что Алиса на казахском языке уже стала привычной частью жизни пользователей: она поднимает настроение музыкой, занимает детей сказками, помогает с важными бытовыми и учебными вопросами. Еще Алиса запоминает голос и предпочтения пользователя, делая взаимодействие более персональным. Для нас важно, что все это доступно на родном языке и органично вписывается в привычный образ жизни», — отмечает Тимур Шалекенов, руководитель Yandex Qazaqstan.

Станции с ИИ-ассистентом Алисой доступны для покупки онлайн и офлайн в магазинах «Технодом», «Мечта», Sulpak, а также в официальном магазине Алисы.