ИИ, наука и 1 000 контрактов: премьер обозначил приоритеты для промышленности

На сегодня менее 20% предприятий в отрасли использует современные цифровые технологии.

По итогам рассмотрения вопроса развития и цифровизации обрабатывающей промышленности на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов обозначил несколько ключевых задач. В частности, одним из наиболее эффективных инструментов поддержки отечественных производителей является механизм долгосрочных договоров и офтейк-контрактов. В текущем году с казахстанскими производителями было заключено 879 таких соглашений, позволяющих предприятиям уверенно планировать свое производство и развитие. В этой связи Минпрому совместно с заинтересованными госорганами до конца следующего года поручено довести общее количество заключенных долгосрочных договоров и офтейк-контрактов как минимум до 1 тысячи, передает Kazpravda.kz.

В Казахстане менее 20% предприятий обрабатывающей отрасли использует современные цифровые технологии, включая искусственный интеллект. В свою очередь, в развитых странах, таких как Германия и США, системы предиктивного мониторинга позволяют снижать до 15% затраты на обслуживание оборудования. Минпрому и МИИЦР РК поручено обеспечить реализацию на предприятиях обрабатывающей промышленности новых проектов по внедрению искусственного интеллекта для предиктивного обслуживания оборудования, автоматического контроля качества и оптимизации производства.

Необходимо расширять потенциал научных разработок для обрабатывающей промышленности. Минпрому совместно с МНВО — разработать комплексный пакет мер по поддержке научных исследований в сфере обработки.

Общий контроль и координация закреплены за первым заместителем Премьер-министра Романом Скляром.

Напомним — 27 августа 2026 года в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.