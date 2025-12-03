Когда в Казахстане заработает единый QR-код?

В Национальном банке РК рассказали, что работа над системой единого QR-кода, призванного упростить безналичные платежи между клиентами любых банков, выходит на финишную прямую.

Новая система предусматривает, что при оплате через QR-код не нужно будет выбирать банк — любой платеж будет проходить независимо от того, в каком банке открыт счет плательщика и получателя. Это устранит нынешнюю проблему, когда приложения разных банков несовместимы друг с другом. На сегодня к системе присоединилось уже пять банков: Банк ЦентрКредит, Home Credit Bank, Freedom Bank, RBK Bank, Altyn Bank. Крупнейшие игроки рынка — Halyk Bank и Kaspi Bank — тоже подтвердили намерение подключиться. Halyk Bank уже начал интеграцию в ноябре 2025, а Kaspi Bank планирует подключиться в декабре–январе 2025/2026, передает Alfa.kz.

По словам главы НБК Тимур Сулейменова, при нынешнем темпе технической работы «бесшовная» работа всей системы — для клиентов всех банков — реалистична уже в первом квартале 2026 года.

Финальный запуск единого QR-кода обещает упростить повседневные платежи для миллионов казахстанцев: теперь не придется «переподключать» POS-терминал при выборе банка, и можно будет платить или переводить деньги, независимо от банковской принадлежности. Это сделает расчеты проще и быстрее, особенно в мелкой рознице, кафе, кафе-кулинариях, магазинах — везде, где сейчас создается путаница из-за несовместимости платежей.

Кроме того, запуск расширяет возможности для развития цифровых финансовых услуг в стране и укрепляет позиции Казахстана как региона, стремящегося к финтех-лидерству в Центральной Азии.

