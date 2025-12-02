246 тысяч казахстанцев получило выплаты через Цифровую карту семьи

ЦКС формируется на основе данных всех действующих информационных систем госорганов.

С начала 2025 года благодаря внедрению Цифровой карты семьи 463,3 тысячи казахстанцев получило SMS-уведомления о проактивном предоставлении государственных услуг в социально-трудовой сфере. Более 246,4 тысячи человек уже воспользовались возможностью беззаявительного получения пособий и социальных выплат, передает Liter.kz.

ЦКС формируется на основе данных всех действующих информационных систем госорганов. На сегодняшний день в системе аккумулирована информация о 20 миллионах граждан Казахстана, что охватывает более 6,2 миллиона семей.

«Главной целью внедрения ЦКС является обеспечение равного доступа казахстанцев к системе государственной поддержки. В связи с этим в Социальном кодексе РК Цифровая карта семьи обозначена как инструмент для определения среднесрочных и долгосрочных задач и направлений социальной политики. Также ЦКС является ежедневным электронным уведомителем граждан об их правах на получение того или иного вида гарантированной господдержки, в зависимости от их социального статуса. В настоящее время ЦКС дает казахстанцам, имеющим право на получение мер государственной поддержки, возможность без каких-либо обращений оформить 11 видов пособий и социальных выплат: соцвыплату на случай утраты трудоспособности; соцвыплату на случай потери работы; соцвыплату или пособие по потере кормильца; пособие по рождению ребенка и по уходу за ребенком; пособие родителю (опекуну), воспитывающему ребенка с инвалидностью; пособие по инвалидности; пособие многодетным семьям; пособие многодетным матерям, награжденным подвесками „Алтын алқа“ и „Күміс алқа“; адресную социальную помощь, а также единовременную выплату на погребение», — сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты.

Также через ЦКС реализованы автоматические уведомления о возможности получения пенсионных выплат, сроке истечения присвоенного/продленного статуса «қандас» и мерах занятости для безработных лиц.

При установлении права на получение мер государственной поддержки, потенциальному получателю направляется SMS-уведомление от единого контакт-центра 1414. Гражданину, получившему SMS, необходимо ответить на него согласием. Оформление заявления и назначение социального пособия или выплаты будут произведены в автоматическом режиме с последующим зачислением денежных средств на банковский счет получателя.

В целях исключения риска мошенничества подчеркивается, что необходимо отвечать на SMS, поступившие от единого контакт-центра 1414.