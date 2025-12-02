В Минтруда обсудили ход цифровой трансформации деятельности ведомства

Из 49 государственных услуг социально-трудовой сферы в электронном формате доступно 45.

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК под председательством главы ведомства Светланы Жакуповой состоялось очередное аппаратное совещание, на котором рассмотрели вопросы цифровой трансформации деятельности ведомства, работу Департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по Западно-Казахстанской области, а также принимаемые меры по формализации трудовых отношений в рамках инвестиционных проектов.

По словам директора Департамента цифровизации и автоматизации государственных услуг Махмуда Копбаева, из 49 государственных услуг социально-трудовой сферы в электронном формате доступно 45. При этом 28 из них можно получить в проактивном формате.

«По состоянию на 1 ноября было оказано 5,8 млн услуг, из которых 2,3 млн — в электронном формате, еще 1,6 млн — проактивно. Как показывает анализ, имеется положительная динамика получения государственных услуг как в электронном, так и в проактивном форматах», — проинформировал он.

Он также сообщил, что в октябре т. г. был автоматизирован ряд внутренних процессов, касающихся социальных выплат из АО «Государственный фонд социального страхования». Кроме того, активно внедряются инструменты на основе искусственного интеллекта. Среди уже применяемых моделей — анализ резюме и автоматический подбор вакансий на Электронной бирже труда Enbek.kz, интеллектуальный чат-бот в контакт-центре.

«Расширяется функционал Цифровой карты семьи — реализовано внедрение ИИ и компьютерного зрения для автоматической оценки имущества и условий проживания, которые дают рекомендации местным исполнительным органам при проактивном назначении адресной социальной помощи», — добавил Махмуд Копбаев.

Ведется работа по внедрению механизма автоматического определения группы инвалидности посредством ИИ при заочном освидетельствовании. Модель позволит давать предварительные заключения на основе медицинских данных. При этом финальное решение будет приниматься только после верификации врачом и аудита.

Подводя итоги совещания, Светлана Жакупова дала ряд поручений вице-министрам, председателям комитетов, руководителям департаментов и подведомственных организаций Минтруда, направленных на повышение качества проводимой работы.

