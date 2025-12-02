Саундбары, белый шоколад и искусственные елки: что ищут казахстанцы перед Новым годом

Близится главный праздник зимы, миллионы людей уже начинают искать подарки, рецепты и варианты досуга.

В Yandex Ads проанализировали данные за декабрь–январь 2024–2025 года, чтобы понять, что именно ищут казахстанцы в Яндекс Поиске в предновогодней суете. Кроме елок и адвент-календарей в топе оказались 3D-принтеры, саундбары и белый шоколад.

Интерес к новогодним подаркам начинает расти с ноября и достигает пика за неделю до праздника. Запросы про адвент-календари увеличиваются на 61% год к году, про подарки коллегам — на 53%, про подарочные сертификаты — на 37%.

«Предновогодний период — загруженный сезон и для пользователей, и для бизнеса. Каждый из нас в суете начинает планировать подарки, досуг для близких и наполнение праздничного стола. Компаниям в этот момент становится сложнее отстроиться от конкурентов и привлечь внимание клиентов. Необходимо начинать заранее формировать спрос в тех каналах, где пользователи ищут предложения и сравнивают варианты. Включение продвижения в Яндекс Поиске в маркетинговые стратегии позволяет брендам быть среди первых в точке касания с клиентами и увеличивать знание бизнеса, мотивируя пользователей на покупки», — комментирует Мадина Сейсенгалиева, глава Yandex Ads в Центральной Азии.

Универсальным подарком можно также считать подписки на сервисы. В декабре интерес к ним вырастает на 36% относительно средних значений в году, а пик приходится на январь. Больше всего растет популярность мультиподписок (+45%), подписок на игры (+39%) и на Telegram Premium (+39%).

Для детей Новый год — это не только подарки, но еще долгожданные елки и утренники. Такие события планируются заранее, поэтому статистика запросов про детские мероприятия начинает расти с конца октября, пик — в середине декабря. Поиск детских подарков достигает максимума во вторую неделю месяца.

В декабре–январе люди активно ищут, как разнообразить свой и досуг своих близких. В 3,7 раза растут запросы про ледовые катки, на 61% — про боулинг, на 49% — про караоке.

Рецепты и доставка на дом

Продукты для праздничного стола тоже начинают искать активнее: запросы в декабре вырастают на 33%. При этом многие традиционно планируют готовить сами — рецепты ищут на 30% чаще обычного. Одновременно растет спрос на доставку: продуктов — на 41%, готовой еды — на 23%.

Самый большой прирост показывают рыба и морепродукты — на 93%, кондитерские изделия — на 36%, мясная продукция — на 33%. Когда основное меню продумано, переходят к самому вкусному — сладостям и напиткам. В этой категории лидируют белый шоколад (+78%), карамель (+72%), шоколадные конфеты (+59%), печенье, вафли, пряники (+56%), шоколад (+42%). Из напитков чаще начинают искать чай (+29%), кофе (+24%), соки, нектары, морсы (+24%), газированные напитки (+17%).

Неожиданные лидеры

В топе популярных подарков — электроника и бытовая техника. Быстрее всего в декабре 2024 года интерес рос к 3D-принтерам (+62%), саундбарам (+60%) и VR-очкам (+52%). Из бытовой техники выделяются аэрогрили (+121%), стайлеры (+101%), пароочистители (+93%).

Намного чаще ищут умные гаджеты — в два раза больше, чем в среднем за год. Особое внимание пользователи обращают на системы умного дома: на 50% растет интерес к умным колонкам, на 45% — к умным телевизорам.

«На Новый год пользователи более открыты к необычным подаркам, стремясь порадовать себя и близких. Чем выше цена подарка, тем дольше клиенты принимают решение о покупке. В Яндекс Поиске один человек в среднем задает восемь тематических запросов и переходит на шесть сайтов, где сравнивает предложения продавцов. Общий срок от начала поиска до покупки составляет около восьми дней. Для бизнеса это сигнал о том, что необходимо объединять охватные кампании с перформанс-продвижением, чтобы взаимодействовать с покупателями на каждом этапе. По нашим данным, такой подход в среднем увеличивает конверсионность рекламы на 25% и снижает стоимость привлечения клиента на 20%», — отметила Мадина Сейсенгалиева.

Атмосфера праздника и красоты

Самая стремительно растущая категория — праздничные украшения для дома. Запросы про искусственные елки увеличиваются более чем в три раза — на 206%, про живые — на 176% (уступают в динамике, но не сильно). А какая елка без украшений? Соответственно, запросы про елочные игрушки растут на 188%, про новогодние аксессуары — на 183%, про гирлянды — на 165%.

Кроме того, в декабре традиционно есть пик спроса на косметику и парфюмерию — на 112% растет количество поисковых запросов про магазины косметики, на 46% — про декоративную косметику, на 40% — про уходовую.

От поиска до покупки

Обычно люди сначала сравнивают варианты в интернете, а затем, если выбирают офлайн-покупки, ищут магазины на Яндекс Картах и строят маршруты. Перед Новым годом чаще обычного прокладывают путь до магазинов товаров для дома, косметики и парфюмерии, продуктовых гипермаркетов.

«Несмотря на растущую долю онлайн-покупок, пользователи продолжают покупать в привычных магазинах в офлайне. Это особенно актуально в предновогодний ажиотаж, когда растет нагрузка и увеличиваются сроки доставки. Бизнесу с офлайн-точками тоже важно быть готовым к растущему спросу: максимально подробно заполнять информацию о магазинах на картах, актуализировать часы работы, если график меняется в предновогодний период, подсвечивать предложения и акции с помощью инструментов Яндекс Карт. Это позволит дополнительно привлечь внимание клиентов, которые прямо сейчас ищут, где купить товар, и готовы зайти по пути и быстро принять решение о покупке», — подчеркивает Мадина Сейсенгалиева.

Поисковая статистика показывает: несмотря на общие тренды, каждый Новый год приносит свои сюрпризы. Одно остается неизменным: большинство пользователей начинает искать подарки в последние пару недель.