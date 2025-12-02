Долю e-commerce в общем объеме розничной торговли намерены довести до 18,5%

С 2020 года объемы электронной торговли в Казахстане увеличились в 7 раз, однако все еще остаются ниже среднемирового уровня.

По оценкам международных аналитических агентств, в 2024 году объем мирового рынка электронной торговли составил 6,3 трлн долларов с долей электронной торговли в 20%. В среднесрочной перспективе рынок может превысить 8 трлн долларов к 2028 году. Электронная торговля продолжает расти и в нашей стране. С 2020 года объемы увеличились в 7 раз, однако все еще остаются ниже среднемирового уровня. Об этом заявил директор Департамента развития внутренней торговли Министерства торговли и интеграции РК Ансар Оразалиев.

По итогам 2024 года объем внутренней электронной торговли составил 3,2 трлн тенге, или 14,1% от общего объема розничной торговли. По итогам 2025 года планируется довести плановый показатель до 15% от объема розничной торговли. Минторговли также поставлена цель — увеличить долю электронной торговли в общем объеме розничной торговли до 18,5% к 2029 году.

«При этом уже имеется высокий потенциал развития, который обусловлен широким распространением безналичных расчетов, развитием розничного финтеха и доступностью интернета. Также наблюдается увеличение числа продавцов на маркетплейсах. Уже на разных площадках в одной карточке товара теперь конкурируют предложения нескольких продавцов. Это связано с тем, что на маркетплейсы выходит больше продавцов среднего ценового сегмента. Вместо создания собственного сайта они предпочитают использовать маркетплейсы, что позволяет им быстрее стартовать и получить доступ к ресурсам площадок. В будущем ожидается дальнейший рост числа продавцов и использование новых инструментов для получения конкурентного преимущества», — отметил спикер.

Наиболее популярными маркетплейсами и интернет-магазинами на территории Казахстана являются Kaspi.kz, Halyk Market, OZON, Wildberries, TEEZ и т. д. 62% продаж на маркетплейсах приходится на товары электротехнической продукции, телефоны, товары легкой промышленности, 38% составляют товары народного потребления.

Глава Департамента развития внутренней торговли также выделил сектор e-grocery, который превратился из экспериментального в зрелый. По его словам, базовые покупки, такие как продукты питания, все чаще совершаются в режиме онлайн. В тройку самых популярных площадок для онлайн-заказа продуктов вошли Kaspi, Яндекс.Еда и Magnum. За ними следуют Glovo и Arbuz.

Напомним — 10 апреля 2026 года в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.