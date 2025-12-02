Электронные площадки обяжут соблюдать новые правила защиты прав потребителей

Разработан новый законопроект, где предусмотрен ряд новаций.

Электронные торговые площадки будут обязаны иметь внутренние правила и заключать с продавцами договоры, обеспечивающие соблюдение законодательства о защите прав потребителей. Подробнее о них рассказал директор Департамента развития внутренней торговли Ансар Оразалиев.

Правила включают в себя требования к достоверной информации о товаре, гарантиям, доставке, возвратам и безопасности продукции. Площадки должны обеспечить сервис обращений и применять меры к продавцам при подтвержденных нарушениях. Кроме того, площадки обязаны хранить данные о продажах и рекламе в течение года и уведомлять пользователей о технических сбоях.

«В рамках нового налогового кодекса усилены меры по обеспечению прозрачности деятельности в электронной торговле. В частности, утверждены правила представления владельцами интернет-площадок сведений в органы государственных доходов о реализованных товарах, оказанных услугах и произведенных выплатах физическим лицам. Правила вступают в силу с 1 января 2026 года», — пояснил спикер.

В ноябре также был принят национальный стандарт «Руководство по добросовестной практике взаимодействия между органами по оценке соответствия и уполномоченным изготовителем лицом». Стандарт устанавливает общие требования к добросовестной практике взаимодействия органов по оценке соответствия и уполномоченного изготовителем лица на всех этапах их взаимодействия, а также требования к документации в ходе проведения оценки соответствия.

Помимо этого, Министерством юстиции проводятся уточнения по поправкам, которые предусматривают новые правовые инструменты охраны и защиты объектов интеллектуальной собственности, а также ужесточение санкций за незаконное использование товарных знаков и фирменных наименований.

Министерством культуры проводится анализ контента маркетплейсов на предмет наличия запрещенных к распространению товаров.

