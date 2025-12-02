МИИЦР подготовило поправки в сфере защиты персональных данных

Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев в ответе на депутатский запрос рассказал об инициативе усиления ответственности за распространение персональных данных.

В обсуждении участвовали представители заинтересованных государственных органов. В частности, обсуждалось введение оборотных штрафов — денежное взыскание, размер которого рассчитывается в процентах от оборота (выручки) компании-нарушителя. Кроме того, разработаны изменения в закон РК «О персональных данных и их защите». В частности, предусматривается внедрение методов «маскирования и хеширования» персональных данных, передает Zakon.kz.

«Подготовлены поправки в правила осуществления мер по защите персональных данных владельцем и (или) оператором, а также третьим лицом. Поправки касаются введения биометрической аутентификации для баз данных, содержащих более 100 000 персональных записей. В настоящее время поправки к правилам находятся на стадии согласования в Министерстве юстиции РК», — заявил Мадиев.